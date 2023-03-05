Вот какое главное достоинство отличает воздушные знаки Зодиака

Воздушные знаки всегда выделяются на фоне представителей других стихий. Они отличаются особым характером, складом ума, взглядом на окружающий мир. Нередко другим знакам бывает сложно их понять, возможно, потому, что они постоянно на шаг впереди - что-то придумывают, изобретают, привносят в уже готовые проекты. Как и у всех, у Близнецов, Весов и Водолея есть свои недостатки, однако сегодня речь пойдет не о них, а о достоинствах. Астрологи назвали главные положительные качества людей, рожденных под этими созвездиями.

Близнецы

Самым главным положительным качеством Близнецов астрологи считают их разносторонность. Представители воздушной стихии не ограничивают себя какими-либо рамками, напротив, постоянно нарушают их.

Близнецам было бы тесно и скучно работать в одной и той же сфере.

Поэтому они с удовольствием осваивают самые разные профессии, хобби, увлечения - от изучения языков до рыболовства, от кулинарии до йоги.

Потому-то с Близнецами так интересно общаться. Они как ходячая энциклопедия - знают все о мире и его устройстве. Поддерживать беседу с этим знаком увлекательно - и легко, ведь он не кичится своими знаниями.

Весы

Представителей осеннего воздушного знака знакомые часто характеризуют как людей уравновешенных, и это качество вполне можно назвать визитной карточкой Весов, которые всегда стремятся к гармонии.

В жизни этого знака все складывается самым лучшим образом - вернее, он всячески этому способствует. Как только появляется малейший намек на хаос, Весы торопятся разобраться с ним.

Уроженцам этого знака чужда чрезмерная суетливость. Среди остальных людей они как островок спокойствия, общаться с ними приятно и интересно, а после разговора чувствуешь себя свежим и отдохнувшим.

Водолей

Новаторство - вот то достоинство, которые выгодно выделяет зимний воздушный знак на фоне всех остальных. Водолей мыслит нестандартно и глобально, постоянно что-то придумывает и изобретает.

При этом не так уж важно, в какой сфере применяет свой чудесный навык уроженец этого знака.

В равной степени важно как научное открытие, сделанное Водолеем, так и придуманный им новый рецепт.

Кроме того, интерес к чему-то новому превращает Водолея в интересного собеседника и рассказчика. У него в запасе всегда найдется новая история для благодарных слушателей.