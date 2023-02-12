Вот какое главное достоинство отличает водные знаки Зодиака

Водные знаки, пожалуй, самые загадочные во всем зодиакальном круге. Они окутаны особым флером тайны, неуловимы и непредсказуемы, а потому об их качествах порой сложно судить даже близким людям. О главных достоинствах Рака, Скорпиона и Рыб рассказали астрологи - как правило, перечисленные ниже плюсы свойственны большинству представителей водной стихии.

Рак

Представители летнего водного знака очень коммуникабельны. Кажется, что Ракам под силу найти общий язык с людьми абсолютно разных возрастов и интересов. С детьми этот знак не сюсюкает излишне, общается на равных, и, возможно, именно поэтому малыши к нему и тянутся. Со стариками Рак тоже обязательно найдет общий темы для разговоров.

Люди, появившиеся на свет под знаком Рака, могут стать превосходными психологами или волонтерами, поскольку им доверяют и рассказывают абсолютно все.

Дружеское общение с представителями водной стихии очень приятное, они могут и посмеяться над шутками и байками, и посочувствовать, и поддержать, когда это необходимо.

Скорпион

За Скорпионом в гороскопе закрепилась репутация превосходного эмпата. Действительно, самый загадочный и мистический знак в зодиакальном круге обладает хорошо развитым шестым чувством, которое помогает ему без труда понимать окружающих. Он моментально “считывает” настроение друзей, близких, коллег и приходит на помощь, если это необходимо.

Порой такая проницательность пугает людей, но, на самом деле, в этом нет ничего страшного.

Скорпион предпочитает пользоваться своей эмпатией в добрых целях. Когда рядом находится человек, у которого на душе тяжело, этот знак не может этого выносить и непременно решит поддержать всем, что в его власти.

Рыбы

Настоящий конек Рыб - публичные выступления. С самых ранних лет они обожают выступать перед публикой, устраивать концерты для родственников и соседей. Способствуют этому многочисленные таланты, которыми наделены представители водного знака - они щедро одарены музыкальными и артистическими данными.

Нередко Рыбы действительно выбирают для себя профессии, где приходится выступать на публике едва ли не каждый день.

Но даже если выбирают другой путь, о своих талантах не забывают и регулярно радуют ими друзей, близких или коллег. Эмоциональные, выразительные и искренние, они всегда срывают бурные аплодисменты.