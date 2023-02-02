Вот какое главное достоинство отличает огненные знаки зодиака

Психологи отмечают любопытную особенность - если попросить человека рассказать о своих недостатках, он сразу же назовет целый список минусов, но как только речь зайдет о его достоинствах, смолкнет и крепко задумается. Способность к самокритике, конечно, тоже ценное качество, но важно не только ругать себя, но и хвалить. Тем более что как минимум один плюс, присущий человеку с самого рождения, у него уже есть и обусловлен он знаком зодиака. Специалисты в сфере астрологии выяснили, какой своей чертой могут гордиться Овен, Лев и Стрелец - представители огненной стихии.

Овен

Если вы мечтаете о преданном друге, то лучше Овна кандидатуры не найти. Представители огненной стихии, несмотря на внешнюю импульсивность и эмоциональность, на самом деле очень верные товарищи.

Добиться уважения Овна нелегко, однако если он впустит человека в свою душу и сердце, то это уже навсегда.

Только чужое предательство способно оттолкнуть Овна, сам он ни за что не пойдет на такой шаг. Ради своих друзей уроженец этого знака буквально последнее отдаст, примчится на выручку, даже если у него самого дел по горло, а еще обязательно найдет такие слова, которые окрыляют и вдохновляют.

Лев

Самая главная сильная сторона Льва - аналитические способности. Этот огненный знак отличаются удивительным трезвомыслием, он умеет отделять основное и важное от второстепенного, ставить перед собой и окружающими людьми четкие и понятные задачи и поэтапно двигаться к их осуществлению. Как правило, еще в школе Лев проявляет интерес к точным наукам, превосходная память и природный ум позволяют ему разбираться в тех вещах, которые большинству людей не по зубам.

Неудивительно, что в дальнейшем уроженцы этого знака связывают свою жизнь с теми занятиями, где их способности на вес золота - например, с программированием.

Стрелец

В английском языке есть такое понятие, как “X-factor”, которое не имеет эквивалента в русском, а потому переводится дословно - “икс-фактор”. Речь идет о некой черте характера, которая выделяет своего обладателя на фоне других людей, о таланте.

Неудивительно, что со временем эта идиома дала название популярной франшизе - телепрограмме, в которой люди демонстрировали свои способности.

Стрелец как раз таки наделен такой уникальной чертой, благодаря которой его сразу же можно заметить в толпе. Она и считается главным достоинством этого знака.