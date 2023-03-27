Вот какое число самое счастливое для Близнеца, Девы и Козерога: это полезно знать

Издавна считалось, что каждое число наделено уникальной энергетикой. Оно несет в себе определенный посыл и может влиять на судьбу человека, приносить ему удачу, или, напротив, притягивать в его жизнь негативные события. По мнению астрологов, у каждого знака зодиака есть свое счастливое число. Именно на него стоит ориентироваться при выборе даты для важных событий, таких как свадьба или крупная сделка, а также подмечать его в повседневной жизни, чтобы приманить успех. Рассказываем, какое число станет талисманом для Близнецов, Девы и Козерога.

Число 3

В нумерологии число 3 обладает особенным символизмом. С давних пор оно несло в себе сакральный смысл, оно встречается в мифологии и религиозных верованиях разных стран - достаточно вспомнить христианское учение о Троице. Философы древности, например, Пифагор, считали тройку знаком гармонии.

Действительно, триада представляет собой совершенную симметрию - предмет, расположенный посередине, и еще два, равно обрамляющих его. По мнению астрологов, число 3, наделенное таким глубоким смыслом, является счастливым для трех знаков - Близнецов, Девы и Козерога.

В жизнь непостоянных и непоседливых уроженцев воздушного знака оно приносит равновесие.

Близнецы постоянно балансируют на грани, их тянет то туда, то сюда, им необходимо нечто такое, что помогло бы удержаться на канате над пропастью. Число 3 постоянно выручает их в трудные минуты.

Для Девы это число - символ порядка. Представители земной стихии ценят стабильность, спокойствие, равновесие, которые в их жизни и обеспечивает счастливая тройка.

Девы постоянно замечают его повсюду и считают своим талисманом, что в действительности так и есть.

Представители земного знака видят в тройке в первую очередь практичность - недаром во многих психологических практиках утверждается, что для того, чтобы как следует запомнить что-то, необходимо повторить это трижды.

Число 3 для Козерога - оберег в рабочих и личных делах.

Тройка также неразрывно связана с магией, а значит, число-талисман дарит всем этим знакам хорошую интуицию. Близнецы, Дева и Козерог от природы наделены шестым чувством и могут развивать его дополнительно с помощью специальных упражнений. Все дела, запланированные на третье число месяца, у каждого из этих знаков идут легко и успешно.