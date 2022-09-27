Вот какими выросли сыновья Шукшиной: сходство с именитым дедом поразило

55-летняя Мария Шукшина является многодетной мамой. У нее есть старшая дочка Анна, которой уже 34 года, средний 24-летний сын Макар и младшие 17-летние близнецы Фома и Фока. Актриса нечасто делится с подписчиками снимками семьи, поэтому каждый кадр особенно дорог ее фолловерам. Особенно радуют их те фото, на которых заметно, как вытянулись и выросли близнецы.

Судя по снимкам, мальчики уже переросли и бабушку Лидию Федосееву-Шукшину. Фома и Фока перешли в 11-й класс. А в свободное время близнецы занимаются боксом. Подписчики Марии поразились тому, как подростки внешне похожи на знаменитого дедушку — Василия Шукшина.

«Красавцы», «Славные ребята», «Ваши сыновья сильно похожи на дедушку», «Прекрасные мальчишки», «Достойное продолжение рода», «Выросли, вылитый дед», «Действительно, похожи на Василия Макаровича», — оставили комментарии актрисе пользователи.

Кроме того, у Шукшиной есть и двое внуков от старших детей. С семьей дочери она почти не поддерживает общение, а вот сына Макара помогает ему воспитывать.