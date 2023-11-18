Вот какими наложницы Сулеймана были в жизни: не похожи на Хюррем и Фирузе из «Великолепного века»

Сегодня на такую женщину не взглянет ни один мужчина.

Героини сериала «Великолепный век» всегда вызывали зависть и восхищение своей непревзойденной красотой. Однако исторические исследования свидетельствуют о том, что реальные наложницы султана Сулеймана отличались от представленных в сериале образов.

Во-первых, при выборе девушек для гарема султан обращал внимание на их вес. Он предпочитал женщин с пышными формами, так как считалось, что худая девушка не сможет родить здорового наследника для великого правителя. Поэтому девушки соблюдали особую диету, чтобы поддерживать аппетитные формы.

Во-вторых, густые брови считались особым признаком красоты. В то время не было моды на тонкие брови, который сейчас так популярны. Наоборот, идеалом становилась девушка, у которой брови срослись.

Кроме того, наличие усиков было еще одним критерием привлекательности. Историки утверждают, что Сулейман и другие султаны Османской империи предпочитали женщин с усиками, поэтому рабыни не спешили избавляться от них.

Наложницы Султана Сулеймана имели внешность, существенно отличающуюся от тех, которые показаны в сериале «Великолепный век». Даже Хюррем-султан, которую мы знаем как идеал красоты благодаря сериалу, на исторических иллюстрациях изображена с пышным телосложением и грубыми чертами лица.