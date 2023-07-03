Вот какими именами не стоит называть ребенка, если хотите чтобы он добился успеха

В предыдущие века имена для новорожденных выбирали по Святцам - церковному календарю именин. Младенца нарекали в честь святого, в день которого он появился на свет. В наши дни мамы и папы редко ориентируются на специальные календари и выбирают ребенку то имя, которое кажется им красивым и подходящим. Но не всегда благозвучное имя наделено положительной энергетикой. Эксперты назвали три имени, которые не приносят счастья своим обладателям.

Эльмира

Женское имя Эльмира привлекает внимание родителей, желающих назвать свою дочку красиво. К сожалению, эксперты в области эзотерики говорят, что оно не принесет своей владелице удачи. Все дело в том, что в имени заложена негативная энергетика, провоцирующая девушку на конфликты и ссоры с окружающими.

Эльмира вырастает привлекательной, но сложной в общении барышней.

Она постоянно подозревает близких, друзей и коллег в неких заговорах против нее. Обладательнице этого имени кажется, что у нее хотят отобрать место под солнцем, и резко отстаивает свои границы. Общение с ней могут поддерживать только самые терпеливые люди.

Юлиан

Мужское имя Юлиан тоже не приносит счастья своему обладателю. Парни, которых родители нарекли этим именем, очень уж эмоциональные и ранимые. Юлиан мечтает добиться славы и признания, но ему не хватает для этого талантов, силы воли и целеустремленности. Это несчастный человек, который не может реализовать себя.

Из-за неудач на работе и в личной жизни Юлиан нередко впадает в депрессию.

Близким придется потратить много времени и душевных сил, чтобы вытащить обладателя имени из омута уничижительных мыслей. Даже если Юлиану удастся наладить карьеру и взаимоотношения с людьми, он все равно не чувствует себя в полной мере довольным тем, что имеет.

Нестор

Имя Нестор имеет древнегреческие корни и переводится примерно как “странствующий”. Это значение имени оказывает негативное воздействие на судьбу его обладателя. Мужчины, нареченные этим именем, часто чувствую себя неприкаянными, даже в родных стенах им все время чего-то не хватает. В итоге Нестор отправляется в путь, за счастьем.

Как нетрудно догадаться, дело здесь не в месте, где находится обладатель имени, а в нем самом.

Нестор странствует по миру в надежде, что сможет где-то найти свое истинное призвание, но все без толку. Одинокий, без постоянной крыши над головой, он представляет собой очень печальное зрелище.