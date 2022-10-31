Вот какими были последние слова Балабанова о «Брате 3»

Огромная популярность фильмов «Брат» и «Брат 2» не раз вызывала у поклонников идею продолжить историю Данилы Багрова. О том, чего требовал народ, рассказал недавно популярный актер Виктор Сухоруков. Но, по его словам, режиссер Алексей Балабанов наотрез отказался это делать.

В интервью изданию 72.ru Сухоруков поделился с журналистами деталями своего разговора с Балабановым, который состоялся в 2013 году незадолго до смерти режиссера. Виктор приехал к нему с идеей снять продолжение популярного фильма, даже несмотря на гибель исполнителя главной роли Сергея Бодрова-младшего.

По словам артиста, ради успеха он и сам готов был отказаться от своей роли в потенциальном триквеле. Но Балабанов решительно не захотел этого делать, заявив Сухорукову, что он просто не знает нового времени, в котором должно происходить действие «Брата 3».

Впрочем, как отметил Виктор Иванович, с годами он и сам понял правоту режиссера и теперь готов подписаться под словами Балабанова. «Я человек, выросший в другой стране... Я не знаю, что такое сиквелы и триквелы», — сказал актер, добавив, что продолжения популярных фильмов — это не живая человеческая природа и эмоции, а «искусственность и технология».