Вот какими будут отношения с мужчиной Скорпионом: 10 раз подумайте

О тяжелом характере Скорпиона наслышаны, кажется, даже младенцы. Мужчины, рожденные под этим водным знаком, необыкновенно притягательны, они наделены особым темным шармом и сногсшибательной харизмой. Однако строить с ними отношения так же сложно, как подниматься на Эверест - то тут, то там поджидают какие-нибудь неприятности. На основе многолетних наблюдений за представителями этого знака астрологи составили список трудностей, с которыми рано или поздно сталкиваются все избранницы Скорпиона. Стоит прочесть их и подумать, а так ли вам нужны отношения с этим знаком?

Просто не будет

Отношения с мужчиной-Скорпионом похожи на испытание на прочность. Порой у избранницы этого знака может возникнуть ощущение, что ее нарочно подвергают изощренным психологическим пыткам.

Ссоры на пустом, казалось бы, месте, беспочвенная ревность, обиды и недовольство - весь этот “букет” представитель водного знака преподнесет своей партнерше без всяких обиняков.

В чем причина такого поведения Скорпиона? Все очень просто - спокойные и стабильные отношения без итальянских страстей ему попросту неинтересны. Если вы не любительница “мыльных опер” в реальности, лучше обойти этот знак стороной.

Мистер Непредсказуемость

Никогда нельзя точно сказать, чего ожидать от представителя водного знака. Быть может, сегодня он будет нежным и ласковым, хотя кто его знает, может и плеваться ядом во все стороны.

В глубине души мужчина-Скорпион очень раним, но признаться в этом он никогда не сможет.

Но даже не это важно. Самое главное то, что у него полно триггеров, и общаться со Скорпом - все равно что ходить по минному полю.

Уроженец знака может измениться в лице, увидев на столе тарелку с фасолевым супом. А все потому, что его кормили им в ненавистном детском саду. Ну и что, что вы не знали, могли и бы и догадаться как-нибудь.

Дорога без конца

Даже если в один прекрасный день вы проснетесь с мыслью, что дальше терпеть такие отношения невозможно, совсем не факт, что Скорпион поймет и просто так отпустит.

Мужчины, рожденные под этим водным знаком, способны тянуть соки из бывшей партнерши даже спустя много лет после расставания. Объявятся под благовидным предлогом, а потом выльют ушат помоев.

Расставание со Скорпионом вообще крайне болезненная штука. Он будет то сыпать обвинениями, то дарить розы и ползать у ваших ног. Астрологи советуют не поддаваться на провокации и бежать без оглядки от такого “счастья”.