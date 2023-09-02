Вот какими будут отношения с мужчиной Козерогом: 10 раз подумайте

Козерог - один из самых стабильных знаков в зодиакальном круге. Из-за этого многие считают его скучным, но, как считают астрологи, если в отношениях с представителем знака и возникают какие-то проблемы, то они связаны совсем с другими вещами. С какими именно? Рассказываем, что стоит иметь в виду женщине перед тем, как начать встречаться с мужчиной-Козерогом.

А где романтика?

Рациональность - едва ли не самая главная черта мужчины-Козерога. Он не слишком доверяет чувствам, предпочитает ориентироваться на ум и здравый смысл. Соответственно, с “души прекрасными порывами” у представителя земного знака очень сложно. Стоит учитывать, что от Козерога вряд ли можно ждать цветов и серенад под балконом.

Вместо романтического ужина при свечах мужчина-Козерог скорее организует поход в музей естественных наук… в лучшем случае.

В худшем он просто не подумает о том, что его избраннице было бы приятно провести где-нибудь время вдвоем. Если вам жизненно необходимы красивые жесты и ухаживания - вы обратились не по адресу.

Первым делом самолеты…

…Ну а девушки потом. Все, как завещали в советском шлягере. Мужчина-Козерог, конечно, очень ценит свою вторую половинку, но работа для него все равно непоколебимо будет стоять на первом месте. Если на один и тот же день у него запланированы деловая встреча и празднование годовщины отношений, можно не сомневаться - Козерог сделает выбор в пользу первого.

Обижаться, демонстративно надувать губки, наказывать молчанием и лишением привилегий - не вариант.

Для мужчины-Козерога такое поведение равносильно заявлению “нам лучше расстаться”. Не нужно ставить перед этим знаком ультиматум - либо карьера, либо отношения. Стоит принять, что свой выбор он сделал уже очень давно, и смириться с этим. Или уйти.

Денежки милее девушки

Женщины, побывавшие в отношениях с парнем-Козерогом, поголовно жалуются на его скупость. Мол, копейки лишней не допросишься на насущные траты. Не будем скрывать - скупость присуща представителям этого знака. Мужчина-Козерог необыкновенно бережлив, но, по его мнению, это вовсе не минус, а плюс: он ведь откладывает деньги на ваше светлое будущее!

Проблема в том, что прекрасному полу вместо “завтра” нужно “сейчас”.

Избранница Козерога хочет поехать в отпуск на море не через десять лет, а этим летом. Попробовать изысканный, но ужасно дорогой десерт в кофейне прямо сейчас, а не когда-нибудь потом. Увы, Козерог вряд ли разделит эти желания - экономия для него важнее.