Вот каким знакам Зодиака подходят руководящие должности: узнайте есть ли среди них ваш?

“Плох тот солдат, который не мечтает быть генералом”, - гласит известная пословица. Однако мечты мечтами, а на практике далеко не каждый способен получить руководящую должность, удержаться на ней и прослыть хорошим начальником. По мнению астрологов, от природы лидерскими качествами наделены лишь три знака зодиака - именно они способны повести коллектив за собой и заслужить авторитет как среди подчиненных, так и среди конкурентов.

Овен

Уроженцы огненного знака как будто созданы для того, чтобы стоять во главе крупной компании или занимать солидные руководящие посты в сфере политики, спорта, культуры и т.д. Овны обладают целым набором качеств, которые делают их лидерами в глазах окружающих. Во-первых, они обладают мощным внутренним стержнем и не сломаются при первых же наудачах, а сумеют найти выход из сложной ситуации. Во-вторых, уверенность в себе, которую излучают Овны, не может не подкупать - сразу заметно, что такой человек сможет постоять за себя и свой коллектив.

И, наконец, им свойственно чувство справедливости - они замечают тех, кто предан делу, и находят возможность их поощрить.

Лев

Амбиции всегда ведут Львов на самую вершину карьерной лестницы. Но не стоит думать, что представители огненной стихии стремятся забраться повыше только для того, чтобы покрасоваться перед окружающими и потешить собственной эго. Из них действительно получаются отличные руководители - а все потому, что Лев по-настоящему горит тем делом, которым занимается. Уроженцы знака без остатка отдают себя своей профессии и умеют зарядить таким же вдохновением окружающих.

Лев нацелен на то, чтобы раскрыть свой собственный потенциал, и, будьте уверены, он поможет в этом и своим подчиненным.

Козерог

Козероги обладают всеми талантами и способностями, необходимыми руководителю. Да, быть может, они не такие “зажигалки”, как огненные Львы и Овны, однако они завоевывают авторитет у коллектива иными способами. Как правило, это невозмутимые руководители, которые не станут устраивать истерику из-за каждого не вовремя сданного отчета, а лишь терпеливо и вежливо напомнят провинившемуся о сроках. Но не стоит думать, что можно сесть Козерогу на шею - если работник подведет его несколько раз, тот мягко и без скандалов с ним расстанется.