Вот каким знакам Зодиака нельзя сходиться с Весами: кончится разбитым сердцем

Астрологи рассказали, у кого нет никаких шансов построить отношения с воздушным знаком.

Осенний знак Весы имеет в гороскопе неоднозначную репутацию. С одной стороны, он стремится к гармонии во всем, как в карьере, так и в личных отношениях, с другой же - чаши постоянно колеблются, заставляя представителей знака метаться между двух огней. Из-за этого людям бывает тяжело с ним взаимодействовать и особенно строить любовь. Астрологи рассказали, каким знакам зодиака лучше не сходиться с Весами, чтобы избежать горького разочарования и разбитого сердца.

Телец

Представители земного и воздушного знака могли бы быть хорошими друзьями или деловыми партнерами. Взаимопонимание, которое возникает между ними в этом случае, они порой склонны принимать за нечто большее. Вот только, как считают астрологи, не стоит переступать черту и переводить отношения в романтическую плоскость.

В личной жизни Телец жаждет прежде всего покоя и стабильности, дом и семья для него - тихая гавань, куда можно вернуться после долгого дня.

Однако обрести такую благодать с беспокойными Весами не получится. Рано или поздно земной знак начнет раздражаться из-за непостоянства знака воздушного и захочет поставить точку.

Рак

Мягкие и отзывчивые Раки нуждаются в таком же партнере, настоящем эмпате, который сможет “считывать” их желания и удовлетворять их, как и они - его. Уроженцы водного знака стремятся к отношениям-симбиозу, когда партнеры полностью сосредоточены друг на друге, готовы проводить вместе почти все свободное время.

Такой тип отношений вряд ли придется по вкусу Весам, которые, как и все воздушные знаки, является ярым приверженцем свободы.

Рядом с Раком они быстро устанут от контроля, почувствуют, что задыхаются в неволе. Постоянные попытки Весов сбежать от домашнего очага будут обижать водный знак, приведут к ссорам и разрыву.

Дева

Люди, рожденные под знаком Девы, хотят быть лидерами везде и во всем, даже в отношениях. Они не большие любители романтики, связь с ними быстро превращается в соревнование в духе “быстрее, выше, сильнее”.

Деве жизненно важно зарабатывать больше партнера, быть успешнее, востребованнее и так далее по списку.

Весы, в свою очередь, тяготеют к гармонии и равенству. Пусть у них далеко не всегда получается успешно воплотить свои желания на практике, воздушный знак все равно не потерпит конкуренции в собственном доме. Если Дева станет продолжать в том же духе, Весы просто исчезнут из ее жизни.