Вот каким знакам Зодиака лучше подолгу не "зависать" в соцсетях: их всего три

Интернет и социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни, а для кого-то даже превратились в ее заменитель. Такие люди днями напролет сидят в мессенджерах, ведут свои блоги, где рассказывают едва ли не про каждый сделанный шаг, общаются с другими пользователями на самые разные темы. Психологи предупреждают - зависимость от соцсетей не приведет ни к чему хорошему. К их мнению присоединяются астрологи. Они назвали топ-3 знаков зодиака, которым длительное “зависание” в Сети противопоказано - иначе однажды оно доведет их до беды.

Овен

Представители огненного знака известны своим вспыльчивым и импульсивным характером. Они похожи на вулкан, который может взорваться в любую секунду. Когда под рукой у Овна нет никого, на кого можно было бы вылить накопившийся негатив, они отправляются в интернет, где таких возможностей - пруд пруди.

Достаточно зайти в любое крупное сообщество с открытыми комментариями, чтобы наткнуться на какой-нибудь холивар.

Овен радостно присоединяется к числу троллей и провокаторов, не скупится на острые высказывания в адрес оппонентов. Правда, в большинстве случаев это заканчивается для него блокировкой.

Скорпион

Скорпион - знак достаточно закрытый, у некоторых его представителей порой даже нет профилей в соцсетях. А если они и есть, то узнать, кто скрывается под ним, невозможно - уроженцы водной стихии используют ники или псевдонимы. Таким образом они сохраняют полную анонимность, что развязывает им руки.

Пользуясь этим преимуществом, Скорпион вполне способен отыскать в соцсетях своих бывших или людей, к которым питает неприязнь, и наблюдать за их жизнью.

Если при этом он не предпринимает никаких шагов, например, не пишет анонимные угрозы, то все в порядке. Главное, чтобы это не становилось навязчивым хобби.

Водолей

Для Водолеев с их неутолимой жаждой всего нового и интересного социальные сети стали настоящим спасением. Где еще можно посмотреть новые фильмы и сериалы, послушать музыку, пообщаться с людьми, других посмотреть и себя показать? Конечно же, в соцсетях, которых сейчас очень много, как говорится, на любой вкус.

Вот только порой уроженцы воздушного знака так увлекаются, что забывают о работе и других способах времяпровождения, кроме беспрерывного листания ленты.

Из-за этого у Водолея могут возникнуть проблемы на работе, а также с отношениях с друзьями, которые не разделяют любви знака к постоянной переписке.