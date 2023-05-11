Вот каким комплексом страдают самоуверенные Овны: никогда не признаются

Понятие “комплекс” (кстати, мало кто знает, что оно возникло от латинского слова, означающего “связь”) пришло в психологию благодаря Карлу Густаву Юнгу. Последователь легендарного Зигмунда Фрейда подразумевал под ним группы чувств, представлений и реакций, которые связаны друг с другом, но не всегда это очевидно. Зачастую они вытеснены в подсознание, и разобраться, где причина комплекса, а где следствие, очень сложно. В современном мире под комплексом чаще всего понимают нехватку уверенности в себе. Даже те, кто на первый взгляд совершенно не сомневается в себе, таят в глубине души свои слабости. Астрологи рассказали, какому комплексу подвержены яркие и самоуверенные Овны.

Комплекс отличника

В детстве многие не раз слышали от родителей фразы в духе:

“Что у тебя сегодня по алгебре? Пятерка? Почему не с плюсом?” или “Вот Маша еще и в драмкружок ходить успевает, и на плавание, а ты - только в музыкалку”.

Печальным итогом такого рода высказываний становится комплекс отличника.

Люди, которые ему подвержены, стремятся доказать всем, и себе в том числе, что они лучшие. Они горят желание покорить все вершины, какие только возможно, а когда у них это не получается, чувствуют себя разбитыми и опустошенными. Бедолагам действительно кажется, что мир рухнул.

От комплекса отличника страдают многие Овны.

Мало кто подозревает, что присущее этому огненному знаку достигаторство - вовсе не природная черта личности, а качество, приобретенное в детстве. Маленькие Овны хотели стать лучшими и перенесли это желание во взрослую жизнь.

Именно поэтому они с невероятным упорством поднимаются на самые высоты в карьере и личной жизни, идя ради этого на невероятные жертвы. Овну жизненно необходимо, чтобы его считали лучшим всегда и во всем, иначе уверенность в себе даст сбой и случится что-то страшное.

Своих ошибок Овен ужасно боится и стесняется.

Ему кажется, что если допустить какой-то промах у всех на глазах, этого никто и никогда не забудет и станет припоминать до скончания века. При одной только мысли об этом представителя знака бросает в дрожь.

Если идеальная картинка, которую фантастическими усилиями нарисовал Овен, начнет рушиться, для него это будет настоящая катастрофа. В этом случае уроженец знака надолго уйдет в себя, будет корить и грызть себя за допущенные ошибки, даже когда все вокруг об этом думать забудут.