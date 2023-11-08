Вот каким комплексом страдают идеальные Девы: никогда не признаются

У каждого знака зодиака есть свои недостатки. Только не все отдают себе в них отчет. Иногда полезно бывает заглянуть в гороскоп, чтобы посмотреть на себя с новой стороны и понять, над чем нужно поработать. Астрологи рассказали, от какого комплекса страдают Девы — он портит жизнь не только им самим, и окружающим.

Комплекс мученика

Наверное, каждому из нас на жизненном пути встречались люди, которые в любой ситуации хранили на лице скорбное выражение и рассказывали, насколько у них все плохо. Если человек сутками напролет жалуется окружающим на свою жизнь, то с наибольшей долей вероятности ему присущ комплекс мученика.

Именно им чаще всего страдают представители земного знака.

По наблюдениям астрологов, Деву хлебом не корми — дай поведать о своих проблемах. Люди, рожденные под этим знаком, не упускают возможности присесть собеседнику на уши и вылить на них ушат жалоб.

Безусловно, столкнувшись с такими скорбными (и на первый взгляд, искренними) излияниями, люди стараются утешить и поддержать Деву. Кто-то и вовсе предлагает свою помощь — словом, делом или деньгами. Однако очень скоро становится понятно, что решение проблемы нужно Деве, как рыбке — зонтик.

Например, представитель знака жалуется вам на опостылевшую работу.

Начальник — тиран, коллеги — завистники, спят и видят, как бы сжить трудолюбивую пчелку со свету. Зарплата оставляет желать лучшего. Разумеется, напрашивается совет «Найти себе другое место, с окладом повыше и иным коллективом».

Что сделает Дева вместо того, чтобы последовать рекомендации? Бросится писать заявление на увольнение, искать вакансии по своей специальности? А вот и нет, не угадали. Представитель земной стихии... отправится на поиски нового собеседника, которому станет рассказывать то же самое.

По словам психологов, люди, страдающие комплексом мученика, не станут следовать добрым дружеским советам и улучшать свою жизнь.

Им это не нужно. Куда больше их привлекает перспектива поплакаться кому-нибудь в жилетку, получить свою дозу внимания и заботы.

Причин комплекса мученика бывает огромное количество — например, гиперопека в семье, когда родители слишком тряслись над дитятком. Однако, по мнению астрологов, не стоит сбрасывать со счетов знак зодиака человека — для Дев этот комплекс как родной, хотя они никогда себе в этом не признаются.