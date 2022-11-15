Вот каким Киркорова впервые увидели в СССР: зрители опешили от его вида и голоса

Филипп Киркоров уже много лет славится своим ярким и провокационным стилем. Но когда-то эпатажный артист выглядел намного скромнее, а его репертуар был кардинально другим.

Будущий король российской поп-музыки родился в творческой семье. Киркоров с детства ездил вместе с родителями на гастроли, что и предопределило его карьерную судьбу. Первое серьезное выступление молодого певца состоялось в 18 лет в музыкальной советской программе «Шире круг».

Артист исполнил пронзительную песню «Алеша» в дуэте со своим именитым отцом Бедросом Киркоровым. Строки посвящены памятнику русскому солдату-освободителю в болгарском городе Пловдив.

Для выступления певец надел классический белый костюм, чтобы подчеркнуть свою стать. В этом серьезном юноше, который так проникновенно исполнил композицию, невозможно узнать нынешнего Киркорова.

Пользователей Сети впечатлило, как изменился певец с тех пор: «Да, слава портит нормального человека! Они спели отлично, нет слов», «Лучше бы Филипп оставался таким же, как прежде, его бы публика больше любила. Пугачева его испортила».