Вот каким было последнее слово Натальи Крачковской: слезы навернутся на глаза

Наталья Крачковская прославилась на всю страну как прекрасная артистка и королева эпизодов. При этом известной она стала не только из-за своего таланта, но и благодаря эффектной внешности. Поклонники внимательно следили за каждым ее появлением на экране, но никто из них не знал, какими были последние дни знаменитости.

Дело в том, что лишний вес с годами все больше и больше сказывался на здоровье артистки. У нее не получалось избавиться от лишних килограммов, и, например, домашними делами она не могла заниматься без посторонней помощи. Она перенесла инсульт и два сердечных приступа, а в 2016 году попала в больницу с инфарктом миокарда.

После госпитализации знаменитости удалось восстановиться. Она даже начала общаться с близкими и ходить, поэтому была уверена, что в скором времени вернется к обычной жизни.

«Ее последние слова были: „Увидимся“. Она верила, что снова выкарабкается», — рассказывал сын артистки Василий Крачковский.

Однако планам знаменитости не суждено было сбыться. 3 марта, через несколько дней после госпитализации, она скончалась в больнице. Наталья Крачковская была похоронена на Троекуровском кладбище, а летом прошлого года рядом с ней был перезахоронен ее муж Владимир Крачковский.