Вот каких женщин на Руси считали блудницами: точно не догадывались, что такие есть в вашей семье

В наше время слово «блудница» ассоциируется с дамой, склонной к фривольному образу жизни. Однако в дохристианской Руси это понятие носило совсем другой окрас — ни о каком распутстве не было и речи.

Оказывается, если женщину той эпохи называли блудницей, это означало, что она находится в поиске достойного суженого. Ничего плохого в желании выйти замуж не было, напротив, оно всячески приветствовалось. Если следовать этой логике, то блудницами можно назвать и многих современных девушек, которые ищут подходящего спутника жизни, а это процесс совсем не быстрый.

Примечательно, что в древности разврат вообще не считался чем-то постыдным и предосудительным. Лишь после принятия на Руси крещения в 988 году ситуация резко изменилась. Блудницами стали называть вдов, а также тех, кто вступил в близкие отношения с мужчиной до брака. А ругательный оттенок слово обрело лишь в 18 веке, как передает портал «Кириллица». В такой трактовке оно дошло и до нас.