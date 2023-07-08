Вот какие знаки Зодиака самые трудолюбивые

Время от времени все любят полениться. Полежать на уютном диванчике, глядя в потолок или экран телевизора, с вкусняшками под рукой и любимым человеком рядом. Но, как говорится, у каждого правила есть свои исключения. Пока одни прохлаждаются, другие работают в поте лица - и не потому, что кто-то их заставляет, а потому, что им так хочется. Астрологи говорят, что эти трудоголики появляются на свет под тремя знаками зодиака. Рассказываем, кому же в гороскопе покой только снится - и они этому только рады.

Овен

Огненным знакам на месте не сидится, и Овен - не исключение. Его ежедневник под завязку набит всевозможными планами, делами, встречами, а уж сколько всего происходит в жизни знака сверх графика - не сосчитать. Если у Овна появляются одна или две свободных минутки, он всегда знает, чем их занять - идей у него немерено.

Представители этого знака удивляют окружающих своей бурной деятельностью.

Даже в свой законный выходной Овен не может спокойно поваляться в кровати подольше или расслабиться перед телевизором. Он обязательно найдет себе какое-нибудь дело и посвятит себя ему целиком и полностью, пока не справится с ним.

Рак

Если в доме есть представитель водного знака, можете быть уверены - он и сам не станет лениться, и всем остальным спуску не даст. Каждое утро вы будете просыпаться рано по звонку будильника, и, протирая глаза, выходить вместе с Раком на пробежку, делать завтрак, приниматься за домашние дела… Никакие отговорки не принимаются.

Люди, рожденные под этим знаком, обожают работать именно по дому.

Их медом не корми - дай сделать свое семейное гнездышко еще более уютным. Поэтому Рака всегда можно застать за покраской полов, поклейкой новых обоев, уходом за мини-оранжереей. Надо сказать, что результаты труда этого знака всегда радуют глаз и душу.

Козерог

Уроженцы земного знака вообще умеют отдыхать? Этим вопросом нередко задаются те, кто видит Козерога во время его бурной деятельности. В офисе этот знак просто неутомим - постоянно роется в бумагах и файлах, бегает с документами, решает какие-то вопросы… Можно вечно смотреть на то, как Козерог самозабвенно трудится.

Дома представители этого знака тоже не позволяют себе лениться.

Даже если все бытовые вопросы давно решены, Козерог найдет, чем полезным заняться: выучит иностранный язык, поиграет с близкими в интеллектуальные настольные игры, займется мыловарением… Список хобби и увлечений этого земного знака необыкновенно широк.