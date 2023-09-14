Вот какие советские песни окончательно вырезали из концертных записей: весь Союз знал их наизусть

В последние годы на музыкальном олимпе российской сцены произошло немало перестановок. Одни артисты прекратили концертную деятельность, другие внезапно обрели огромную популярность. А есть и те, кого не удастся услышать даже в записи. Несколько советских хитов полностью удалены из концертов, которые будут идти в повторе.

Речь идет о любимых россиянами песнях «Вернисаж», «Я вышла на Пикадилли» и «Листья желтые». Их исполнительница Лайма Вайкуле отказалась от своей российской аудитории. В последние полтора года артистка выступала против своих коллег, а теперь добралась и до аудитории, благодаря которой стала популярной. В ответ на гневные высказывания творчество латвийской певицы решили вычеркнуть из народной памяти. На концертах, которые будут повторять по телевидению на праздники, больше не покажут номера Вайкуле.