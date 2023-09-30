Вот какие сны предвещают богатство: узнайте, стоит ли ждать прибыли в скором времени

В старину люди уделяли сновидениям особое внимание. Проснувшись поутру, многие первым делом обращались к сонникам, чтобы проверить, какие события их ждут. Сегодня толкование снов распространено не настолько широко, - совершенно напрасно, как считают эксперты в сфере эзотерики. Сны способны в деталях предсказать ближайшее будущее, в том числе, каким будет материальное благосостояние. Рассказываем, какие ночные видения предвещают скорое богатство - некоторые символы крайне неожиданные.

Из грязи - в князи

Угодить в лужу или грязь в реальности как минимум неприятно. Неудивительно, что аналогичная ситуация, увиденная во сне, в некоторых сонниках трактуется как неблагоприятный знак. Однако, по мнению легендарного Нострадамуса, такое сновидение предвещает человеку не что иное, как богатство и процветание.

Как бы парадоксально это ни звучало, но чем больше грязи во сне видит человек, тем крупнее будет сумма, которую он получит в скором времени наяву.

Ночные видения, в которых приходится отмывать руки от нечистот, вызывают ощущение брезгливости, но сулят успех в делах и солидный доход.

Жизнь медом покажется

Во многих культурах мед является символом богатства и изобилия. Отчасти это можно объяснить тем, что сладкое лакомство в старину было доступно только обеспеченным людям. Соответственно, между медом и достатком начали ставить знак равенства. Увидеть это угощение во сне означает вскоре разбогатеть.

В некоторых сонниках также упоминается о том, что в ночных видениях мед - к неожиданному наследству или возврату старых долгов.

Кроме того, если человек недавно по каким-то причинам потерял крупную сумму денег, увиденное во сне лакомство гарантирует - очень скоро судьба компенсирует все расходы.

Золотое зернышко

Под солнечными лучами поля зрелой пшеницы - как раз таки золотистого цвета. Увидеть во сне такую картину - к успеху, вместе с которым, по мнению эзотериков, придет и долгожданное богатство. Чем больше поле, на котором зреет пшеница, тем сильнее вероятность стать владельцем крупной денежной суммы.

Зерна пшеницы или других злаков также символизируют достаток.

Перебирать их сне значит скрупулезно готовиться к скорому везению. Если человеку приснился такой сон, ему можно потирать ладошки в ожидании щедрого подарка от мироздания. Материальное положение изменится в лучшую сторону.