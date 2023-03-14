Вот какие профессии подходят Деве, Тельцу и Козерогу

Над выбором профессии мы начинаем задумываться еще в детстве. Правда, эти забавные и милые мечты, - например, о работе продавца мороженого - в девяноста девяти процентах случаев остаются в прошлом. В школе люди выбирают свой путь уже более осознанно, ориентируясь на свои интересы, престиж той или иной профессии, востребованность на рынке труда и т.д. Астрологи рекомендуют также обратить внимание на свой знак зодиака - звезды подскажут, в какой сфере человека ждет наибольший успех и солидный заработок. Рассказываем, какая работа подойдет представителям земных знаков.

Телец

Когда представители водного знака размышляют о выборе своего дела, они ориентируются в первую очередь на том, каких карьерных и финансовых высот они смогут добиться. Все остальное для них второстепенно.

Телец обладает целым рядом качеств, которые помогут ему добиться намеченных целей. Этот знак очень уравновешен, усидчив, аккуратен, он на хорошем счету у руководства и пользуется уважением коллег.

Звезды говорят, что больше всего шансов добиться признания у Тельца будет, если он выберет профессии, связанные с финансами или преподаванием. Также им отлично подойдут все сферы, где необходимо умение сосредоточиться на деталях - например, декоратор.

Дева

Со стороны представители осеннего земного знака напоминают компьютер. Они молниеносно вникают в поставленные задачи, работают быстро и точно, сдают готовые результаты точно в срок, как по часам.

Коллеги и руководство наверняка будет ценить Деву за исполнительность, серьезное и ответственное отношение к делу, точность и пунктуальность. Этот знак регулярно удостаивается похвалы в свой адрес.

Сферы, в которых Дева найдет свое призвание - медицина, бухгалтерия, архивное дело. Кроме того, уроженцы этого знака охотно идут в науку и добиваются в ней значительных высот.

Козерог

Кто-то приходит в офис посплетничать и попить чаю с компании с коллегами, кто-то - ради зарплаты. Козерог не относится ни к тем, ни к другим. Этот знак действительно любит то, что делает.

Представители зимнего земного знака работают добросовестно, увлеченно, с искренним энтузиазмом. Именно их руководство всегда ставит в пример другим сотрудникам.

Административная деятельность, библиотечное дело, архитектура - во всех этих сферах, требующих особой усидчивости и внимательности, Козероги добиваются наибольшего успеха и признания.