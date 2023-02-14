Вот какие ошибки в отношениях совершают Овен, Лев и Стрелец: стоит задуматься

Только в сказках и ромкомах отношения влюбленных складываются как по маслу, а если и возникают трудности, то они легко решаются как по мановению волшебной палочки. В реальной жизни все гораздо сложнее, ведь речь идет не о придуманных персонажах, а о реальных людях, у каждого из которых свой характер и взгляд на мир. Даже испытывая к другому человеку искренние чувства, мы совершаем ошибки, некоторые из которых могут стоить личного счастья. Рассказываем, с какими препятствиями сталкиваются представители огненных знаков.

Овен

Партнер Овна хорошо знает, что этот непредсказуемый знак может позвонить за полчаса до назначенного свидания и отменить его. А все потому, что нашел для себя другое занятие. Эгоизм и стремление к независимости - вот что становится помехой на пути огненного знака к личному счастью.

Кроме того, привычка быть лидером и соперничать может сыграть с Овном злую шутку в отношениях.

Необходимо помнить, что это не соревнование “кто в доме хозяин”, и прислушиваться к мнению избранника. В обратном случае стремление главенствовать и пыпытки обойти партнера могут привести к серьезным ссорам и разрыву отношений.

Лев

Представители летнего огненного знака страдают от завышенной самооценки. Вернее, им самим с короной на голове живется очень даже неплохо, а вот вторая половинка ощущает себя некомфортно. Мало того что Лев постоянно напрашивается на комплименты, так он еще и стремится перетянуть одеяло на себя.

Даже в компании друзей уроженцы этого знака могут специально уколоть партнера, чтобы принизить его и возвыситься в глазах окружающих.

Чтобы отношения не заканчивались недоумением и разбитым сердцем, Льву необходимо помнить о желаниях второй половинки, чаще хвалить ее и вообще носить на руках.

Стрелец

Ну никак не получается у Стрельцов сидеть на месте. Как только в отношениях наступает тишь да гладь, представители огненного знака начинают томиться и скучать. Им подавай яркие эмоции, впечатления, знакомства…

Поиски чего-то нового могут увести их далеко от домашнего очага, например, в чужие объятия.

Астрологи рекомендуют Стрельцам не сниматься с места, когда покажется, что ничего нового эти отношения уже не принесут. Принесут, да еще как, главное, дать партнеру время раскрыться и показать, на что он еще способен. Уроженцы знака и сами удивятся результатам.