Вот какие наряды на Новый год лучше не надевать: можно отпугнуть удачу в 2024

Символом грядущего года на востоке считают Зеленого Деревянного Дракона. В Китае это мифологическое создание почитают за мудрость и благородство.

Азиаты верят: ближайшие 366 дней будут счастливыми и изобильными. Если, конечно, не отпугнуть удачу в самом начале. А сделать это очень легко: достаточно встретить праздник в наряде неправильного оттенка.

Дракону не по вкусу кислотные, неестественные цвета. Например, неоновый зеленый лучше не надевать, вместо него отдать предпочтение платью тона молодой листвы.

То же касается и красного: можно надеть маковый или алый костюм, но мадженту и другие искусственные варианты отложить на потом.

Символ года, по поверью, «любит» блеск и сверкание драгоценностей. Поэтому смело используйте пайетки, юбки и блузки в цвете металлик. А вот принты с чешуей — не самый хороший вариант.

Также рекомендуется избегать мрачных, траурных тонов. Дракон, как считают китайцы, любит веселье.