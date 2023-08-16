Вот какие мужские имена на Руси считались несчастливыми: детей так старались не называть

В старину к выбору имени для новорожденного подходили с особой осторожностью. Наши предки верили, что имя способно оказать больше влияние на судьбу нового человечка, можно даже сказать, предопределить ее. Поэтому имен с негативным значением старались избегать, чтобы не навлечь беды на младенца. Нельзя сказать, что у славян существовали списки табуированных имен, однако некоторые негласно пользовались дурной славой. Эксперты в сфере эзотерики рассказали, какие имена были не в почете на Руси.

Вадим

Специалисты считают, что имя Вадим произошло от древнерусского глагола “вадити”, то есть “клеветать” или “сеять смуту”. Неудивительно, что оно не пользовалось популярностью у наших предков. Считалось, что имя испортит своего обладателя, наделит его злобным, завистливым, склочным характером.

В представлении славян, Вадим мог вырасти в мелочного мужчину, который постоянно чем-то недоволен и винит во всем окружающих.

Обладатель этого имени часто совершает ошибки, но вместо того чтобы признать их, перекладывает ответственность на чужие плечи. Поддерживать общение с ним очень тяжело.

Тарас

“Беспокойный”, “смутьян”, “бунтарь”, - так переводится с греческого имя Тарас. Родители избегали давать ребенку это имя, поскольку считали, что оно отрицательно скажется на его судьбе.

Тарас не только сам суетится и волнуется, но еще и всем вокруг покоя не дает. Хлопот с таким парнем не оберешься.

Тараса хлебом не корми - дай на кого-нибудь поворчать. Несладко приходится родителям этого мужчины, его жене и детям. Они вынуждены постоянно выслушивать от него претензии и обвинения в том, что сделали что-то не так. Тарас любит поспорить с окружающими, негативная энергетика подпитывает его, придает сил.

Савва

Существует несколько вариантов толкования имени Савва. По одной из версий, оно переводится как “старик”, по другой - “неволя”. Как бы там ни было, считалось, что оно не принесет счастья своему обладателю. Наши предки ценили в мужчине силу тела и духа, а энергетика имени могла сделать его хилым и немощным.

О другом значении имени - “неволя” - и говорить нечего.

Мужчина, нареченный именем с таким значением, мог вырасти подкаблучником или всеобщим угодником. Савва легко мог попасть под чужое влияние, оказаться на побегушках у властной женушки или куда более предприимчивых братьев.