Вот какие дни будут неблагоприятными для водных знаков Зодиака в августе 2023: лучше приготовиться заранее

У каждого из нас бывают плохие дни, когда все валится из рук, общественный транспорт уходит прямо из-под носа, а нужные вещи исчезают или ломаются в самый неподходящий момент. Кто-то считает это случайностью, а вот астрологи убеждены, что неприятности валятся на голову в неблагоприятные для представителей того или иного знака даты. Рассказываем, какие дни в августе 2023 не сулят удачи Раку, Скорпиону и Рыбам.

Рак

Последний летний месяц принесет представителям водной стихии крупные расходы, причем связанные со стрессовыми ситуациями. 3 августа Раку стоит проявить особенную осторожность. Телефонные мошенники не дремлют, а доверчивый и легко поддающийся чужому влиянию Рак может легко стать их жертвой.

При малейших подозрениях стоит прервать разговор.

На 9 и 13 августа лучше не планировать важные дела и события, особенно если они касаются документов и их оформления. Рак довольно плохо разбирается в таких вопросах, а потому рискует оказаться обманутым. Звезды рекомендуют этому знаку не пренебрегать консультациями с юристами. Кроме того, стоит соблюдать осторожность за рулем.

Скорпион

Начало августа для Скорпиона будет ознаменовано ссорами с близкими людьми. 1 и 6 числа стоит быть особенно аккуратными. Если на эти дни запланированы какие-то ответственные события, стоит побеспокоиться и решить важные вопросы заранее. Потому что после поручать часть обязанностей родственникам или друзьям рискованно - они могут подвести, пусть и не со злым умыслом.

Кроме того, проблемы в личной жизни ожидают Скорпиона во второй половине месяца.

23 августа следует проявить чудеса дипломатии во взаимоотношениях со второй половинкой. Вполне возможно, что в последнее время она и он вели себя холодно и отстраненно, чем вызвали подозрения. Звезды предупреждают - сильно волноваться не нужно, это явление временное.

Рыбы

В августе на работе у Рыб могут возникнуть сложности в общении с коллегами. При работе над совместным проектом у представителей водного знака может возникнуть иллюзия, что они внесли гораздо больший вклад, чем все остальные. Астрологи не советуют задирать нос, чтобы не превратить союзников во врагов. Особенно осторожными стоит быть 16 и 21 августа.

Довольно напряженная полоса начнется в жизни Рыб 30 августа.

На работе начнутся проверки, которые потребуют большой и усиленной подготовки. Домашние тоже будут требовать внимания, на почве сильной занятости могут возникнуть ссоры со второй половинкой.