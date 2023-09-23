Вот какие цвета приносят удачу огненным знакам Зодиака: спойлер - красного среди них нет

Цвет способен оказывать влияние на настроение человека, его работоспособность, внимание, концентрацию и т.д. А еще - приманивать удачу. Необходимо лишь узнать, какие оттенки считаются выигрышными для представителей разных знаков. Рассказываем, на какие цвета стоит обратить внимание людям, рожденным под огненными созвездиями.

Овен

По словам астрологов, наибольшую удачу Овну приносит классический черный цвет. В каком-то смысле он уравновешивает вспыльчивый характер огненного знака, “приземляет” его. Кроме того, оттенок не лишен практичности - поскольку Овны частенько живут в режиме нон-стоп, немаркий черный станет для них наилучшим выбором.

Еще один цвет, приносящий представителям знака удачу - хаки.

Этот серо-зеленый оттенок выполняет для Овна защитную функцию: бережет от принятия поспешных, необдуманных решений, от недобросовестных людей и прочих неприятностей. Кроме того, хаки подчеркивает целеустремленный и упорный характер Овна.

Лев

Сложно представить себе более подходящий Льву цвет, чем золотой. Это не только оттенок драгоценных слитков, который притягивает к летнему огненному знаку богатство, но и цвет солнца. В одежде такого колера Лев совершенно точно окажется в центре всеобщего внимания - а ловить на себе восхищенные взгляды этот знак очень любит.

Кроме того, астрологи рекомендуют Льву присмотреться к оранжевому цвету.

Он символизирует жажду жизни и любовь к ней, привлекает удачу и благополучие. Уроженцы огненной стихии могут использовать этот цвет не только в одежде, но и в аксессуарах, деталях наряда. А еще Львам как никому другому идет яркий рыжий цвет волос.

Стрелец

Легкомысленные Стрельцы частенько упускают удачу, как песок сквозь пальцы. Им необходимо выбирать цвета, которые принесут мудрость, спокойствие, умение принимать взвешенные решения. Одним из таких оттенков является пурпурный. Это яркий и в то же время драматичный цвет, который Стрельцы могут обыграть в одежде или деталях интерьера.

Лиловый оттенок тоже поможет представителям огненного знака обрести желанную гармонию.

Он успокаивает, настраивает на определенную размеренную волну, приносит мудрость. Стрельцам необходимо обратить на него внимание, чтобы стабилизировать свою жизнь, научиться иначе смотреть на вещи и приобрести ценный опыт.