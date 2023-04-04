Вот какие части тела самые сексуальные у Овна, Льва и Стрельца: ответ удивит любого

Сделав акцент на этой части тела, огненные знаки могут соблазнить кого угодно.

Чтобы привлечь внимание противоположного пола, вовсе не обязательно надевать откровенные наряды, достаточно сделать акцент на самой притягательной части своего тела. Но как определить, что является самым выигрышным в вашем облике - руки, шея, а может быть, губы? Астрологи говорят, что у каждого знака зодиака есть своя сексуальная “визитная карточка”. Подчеркнув эту часть тела, они непременно будут приковывать к себе зачарованные взгляды окружающих.

Овен

По наблюдениям астрологов, уроженцы весеннего огненного знака могут похвастаться выразительными, и, конечно же, невероятно соблазнительными губами. Они то и дело привлекают к себе пристальное внимание противоположного пола.

Как нетрудно догадаться, проницательные и наблюдательные Овны хорошо знают об этой особенности.

Представители знака пользуются ею, когда хотят произвести на кого-то впечатление, и делают акцент на губы.

Улыбка, несколько мимоходом сказанных слов, чувственно приоткрытый рот, - в арсенале у Овнов есть множество приемов, как с помощью одних лишь губ запомниться понравившемуся человеку. И, надо сказать, работают эти методы безотказно.

Лев

Самой сексуальной частью тела у Львов эксперты считают ключицы. Действительно, эта часть тела притягивает к себе взгляды окружающих, и способствуют этому гордо поднятая голова и расправленные плечи.

Представители летнего огненного знака от природы наделены удивительной царственностью и грацией. Линии их тела кажутся вышедшими из-под рук гениального скульптора.

Женщинам-Львицам особенно к лицу платья с глубоким вырезом или открытыми плечами, которые обнажают ключицы и делают на них особенной акцент. Кроме того, для того, чтобы подчеркнуть их, уроженки знака наносят на ключицы мерцающий хайлайтер.

Стрелец

У Стрельцов невероятно красивая спина. Представители огненного знака обладают превосходными физическими данными, постоянно занимаются спортом и поддерживают свое тело в идеальном состоянии.

С осанкой у них нет никаких проблем.

Стрельцы идут по жизни легко, с прямой спиной и гордо поднятой головой, смотрят не себе под ноги, а на горизонт, туда, куда их неудержимо влечет.

По словам астрологов, одежда с открытой спиной обязательно должна быть в гардеробе уроженцев этого знака. Прохожие обязательно оборачиваются вслед Стрельцам, чтобы полюбоваться их телосложением.