Вот какая умершая звезда стала самой богатой в 2022 году: ни за что не угадаете

Авторские отчисления позволяют знаменитостям зарабатывать на своих произведениях, музыке или просто на собственном имени. При этом законы распространяются и на умерших звезд, которые, судя по данным экспертов из Forbes, за прошедший год заработали 1,6 млрд долларов.

Самым успешным из мертвых знаменитостей стал писатель Джон Рональд Руэл Толкин. Дело в том, что права на его произведения и героев принадлежат сразу нескольким компаниям, которые активно выпускают по ним продукцию. Это фильмы, сериалы, комиксы, компьютерные игры, приносящие очень внушительный доход. И благодаря этому Толкин смог заработать уже 500 млн долларов, что далеко не предел, ведь волшебные миры, созданные писателем, становятся лишь популярнее.

На втором месте расположился Коби Брайант. При жизни баскетболист владел 7% акций компании по производству энергетических напитков, а после его смерти большую ее часть выкупила Coca Cola. Из-за этого родные спортсмена получили 400 млн долларов.

Третье же место занял Дэвид Боуи. Пластинки музыканта до сих пор невероятно популярны, что приносит его родным уже 250 млн долларов.