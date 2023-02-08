Вот какая участь постигла самую юную мать на планете, родившую в 5 лет

Когда отец Лины Медины привел свою малышку в перуанскую больницу, он думал, что у дочери опухоль. Врачи определили беременность и начали готовить Лину к родам.

От гибели ее спас гормональный сбой. Благодаря ему таз у девочки был достаточно широким, чтобы родить сына. Медики начали подозревать отца и других родственников Лины в изнасиловании, но не нашли подтверждений.

Мальчика назвали Херардо — в честь акушера Лины. Он же взял шефство над самой молодой мамой в мире и ее отпрыском. Мальчику сначала говорили, что Лина его сестра, и только повзрослев, он узнал правду. А в 40 лет умер от болезни костного мозга.

Лина к тому времени уже пять лет как была замужем. В браке у нее родился второй сын. Но о его состоянии мало что известно. Сейчас Лине 89 лет, она ведет скромную жизнь в бедном районе Перу и отказывается общаться с прессой. Последним медиа, которое предприняло попытку взять у нее интервью, было агентство «Рейтер», но и оно получило от ворот поворот.