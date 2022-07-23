Вот какая советская актриса разделась для американского Playboy: фото

В 1988 году советский прокат взорвала откровенная мелодрама о жизни подростков «Маленькая Вера». Казалось, что возмутить воспитанную в строгой морали общественность еще сильнее было невозможно, но через год Наталье Негоде это удалось.

Актриса приняла участие в фотосессии для журнала Playboy, обнажившись перед объективами американских фотографов. Она также дала изданию интервью, в котором поделилась, как восприняла реакцию советских зрителей на фильм:

«Иногда люди спрашивают: "Что ты можешь знать о Вере? У тебя ведь интеллигентная семья". Обычно я отвечаю им, что мы все в одной лодке».

Негода призналась в разговоре с корреспондентом, что поверить не могла в возможность оказаться в США для сотрудничества с Playboy. Она была уверена, что это всего лишь шутка ее друзей. Актриса получила море впечатлений от поездки за рубеж, а по возвращении ее ждала очередная волна осуждения от соотечественников.