Вот какая работа идеально подходит Ракам, Скорпионам и Рыбам

Найти дело всей своей жизни, которое приносило бы не только удовольствие, но и поток денег, непросто. В поисках своего призвания люди отправляются на тренинги, идут на консультации к экспертам, проходят специальные тесты. Астрологи говорят, что иногда достаточно просто заглянуть в свой гороскоп - дата рождения подскажет, какая работа подойдет вам лучше всего.

Рак

Прозвучит забавно, однако представителям водной стихии подойдет любая работа, так или иначе связанная с водой. Раки будет на своем месте, если свяжут свою жизнь с профессиями, где вода играет большую роль. Инструкторы в бассейне, спасатели на море, даже экскурсоводы в океанариуме - в любой из этих профессий уроженцы знака будут чувствовать себя комфортно.

Кроме того, Раки - терпеливые и мудрые наставники, поэтому им прямая дорога в сферу образования.

Даже закоренелые двоечники под мягким и ненавязчивым влиянием этого знака рано или поздно превращаются если не в хорошистов и отличников, то в твердых троечников. Раки искренне любят свой предмет и передают заинтересованность своим ученикам.

Скорпион

Скорпион - знак, способный оказывать большое влияние на окружающих. Он наделен таким даром убеждения и красноречием, что способен повести за собой целую толпу последователей. Неудивительно, что уроженцы этого водного знака находят себя в сферах, связанных с астрологией или экстрасенсорикой. Ведь они действительно наделены магическими способностями.

Прекрасное знание людей, а также понимание мотивов их поступков помогают Скорпиону стать отличным психологом.

Его трезвый и аналитический ум позволяет взглянуть на сложную ситуацию отстраненно, чтобы ясно увидеть возникшие проблемы и помочь их устранить. В этой сфере водный знак достигает больших высот.

Рыбы

Больше всего, по словам астрологов, Рыбам подходит любая работа на удаленке. Представители водной стихии довольно часто испытывают стресс от нахождения в большом коллективе и незнакомом помещении.

Куда уютнее и комфортнее им работается из дома, где, как известно, и стены помогают. Копирайтер, переводчик, онлайн-репетитор - вот только несколько возможных профессий.

Некоторые Рыбки находят свое призвание в области медицины. Из-за своей эмоциональности они вряд ли они станут хирургами, а вот педиатрами, или, например, стоматологами - очень даже. Этому знаку нравится помогать людям, видеть воочию результат своих трудов.