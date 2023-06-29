Вот какая работа идеально подходит Львам, Овнам и Стрельцам

Эксперты выяснили, в какой сфере огненным знакам не будет равных.

Ученые говорят, что в настоящее время в мире насчитывается порядка пятидесяти тысяч профессий. А еще каждый год к этому списку прибавляется примерно пять сотен новых. Как при таком разнообразии найти себя, не ошибиться в выборе своего призвания и стать высококлассным специалистом? Астрологи рекомендуют прислушаться к советам звезд - они хорошо знают, в какой сфере деятельности представителей разных знаков ждет успех и высокий заработок. Рассказываем, какие профессии, по версии экспертов, лучше всего подходят огненным знакам.

Овен

Амбициозность - качество, присущее всем представителям этого огненного знака. Мироздание щедро наградило Овна харизмой и лидерскими качествами, поэтому он будет на своем месте в роли гендиректора крупной компании. Этому знаку хватит сил и решительности, чтобы повести коллектив к вершинам успеха.

Кроме того, природный азарт, выносливость и отличная физическая форма делают Овна идеальным спортсменом.

Этот знак обожает дух соревнований, здоровая конкуренция мотивирует его и подстегивает к новым свершениям. Поэтому активные и экстремальные виды спорта Овну в самый раз.

Лев

Быть на высоте - кредо Льва. Представители летнего огненного знака по своей природе - сильные и волевые личности. Они с удовольствием станут у руля большой компании, выведут ее на новый уровень и будут заслуженно почивать на лаврах. Но и про дальнейшее развитие бизнеса, конечно, не забудут.

В шоу-бизнесе Львы также чувствуют себя абсолютно на своем месте.

При этом неважно, по какую сторону кулис они находятся. Уроженцы этого знака одинаково уверенно держатся как на сцене и в кадре, так и в роли продюсера или режиссера. Благодаря своему обаянию Лев быстро становится известным.

Стрелец

Общительные и открытые Стрельцы легко находят общий язык абсолютно с любым человеком. По мнению астрологов, лучшая работа для них - в должности менеджера или продавца-консультанта. Этот знак из тех, что способен зимой продать снег - настолько он убедителен.

Кроме того, поскольку Стрельцы обожают путешествия, они с радостью станут работать в туристическом агентстве, гидами, экскурсоводами, переводчиками и т.д.

Так они смогут и свой потенциал реализовать, и утолить жажду общения. Ну и про любовь к постоянной смене мест забывать не стоит, Стрелец не может долго сидеть на одном месте.