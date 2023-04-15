Вот какая деталь выдает в Овнах страстную натуру: заметить не составит труда

Каждый знак зодиака обладает своим неповторимым темпераментом, характером, набором личных качеств. В интернете можно прочитать тонну информации о людях, рожденных под тем или иным созвездием, а можно распознать их истинный нрав по одной-единственной детали. По словам астрологов, такой признак есть у представителей огненного знака Овна. Достаточно бросить один взгляд, чтобы узнать, что перед вами страстная натура.

Родинка на щеке

“На щечке родинка, а в глазах любовь”, - пел лирический герой популярной в советское время песни, восхищенный красотой девушки.

По словам астрологов, именно эта крохотная, но такая выразительная деталь внешности способна с головой выдать огненный и страстный темперамент первого в зодиакальном круге знака - Овна.

В эзотерике расположению родинок на лице и теле уделяется большое внимание. Считается, что каждая такая “метка” свидетельствует об определенных чертах личности, которыми наделен человек. Например, специалисты говорят о том, что расположение родинки на щеке говорит об обаянии, харизме, сексуальной привлекательности.

Конечно, есть определенные нюансы, чтобы лучше узнать характер каждого конкретного Овна, наделенного такой отличительной особенностью, необходимо смотреть, где именно располагается родинка. Например, метка, расположенная на левой щеке, говорит о том, что ее обладатель очень ветреный, может менять возлюбленных как перчатки.

Кроме того, родинка, расположенная на левой щеке, свидетельствует о ревнивой натуре.

Взрывным и импульсивным Овнам действительно свойственно горячо ревновать своего партнера к каждому встречному, устраивать бурные сцены, разборы полетов, ссоры из-за того, что представителю знака что-то почудилось.

Родинка на правой щеке - признак невероятной пылкости. Овны, обладающие таким знаком, способны покорить кого угодно, если поставят себе такую цель. Они с головой погружаются в омут чувств, устраивают любимому человеку грандиозными сюрпризы, которые могут растопить даже самое неприступное сердце.

Одним словом, не стоит удивляться, если у представителей огненного знака на щечке красуется родинка.

Эта очаровательная деталь - лишь еще один повод напомнить окружающим о том, какой пламенной душой наделен этот знак. Но иногда она говорит и о ревности, которой обрадуется далеко не каждый партнер.