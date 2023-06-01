Вот какая черта наверняка оттолкнет от вас Скорпиона, Рака и Рыб

“Даже на солнце есть пятна”, - гласит известное мудрое высказывание. Что уж говорить про людей, у которых помимо положительных черт личности хватает негативных. Кто-то усиленно борется со своими недостатками, вторые не видят в них ничего предосудительного, мол, любите нас такими, какие есть, третьи вовсе махнули на них рукой. Тем не менее отрицательные качества могут оказать сильное воздействие на взаимоотношения с людьми, особенно на романтические. Рассказываем, какая черта способна оттолкнуть от водных знаков даже самого любящего и терпеливого человека.

Ревность и собственничество

Все мы боимся потерять любимых людей. Обнаружить однажды, что тот, без которого невозможно представить себе свое существование, больше не испытывает к вам таких же сильных чувств. Вообще никаких не испытывает. Даже представить себе такое больно, не то что испытать наяву.

По мнению психологов, самая верная тактика поведения - делать все возможное для того, чтобы избраннику было с вами хорошо и комфортно. Посвящать ему свою жизнь без остатка, жертвовать своим благополучием не стоит - такое поведение, как раз наоборот, способно отпугнуть. Как и сильная ревность.

“Ревнует значит любит”, - этот стереотип плотно засел в массовом сознании.

Считается, что если человек ярко и пылко проявляет свое недовольство тем, что любимый проводит время с кем-то еще, это свидетельствует о его неподдельных чувствах. Но на самом деле лишь отталкивает того, кого ревнуют.

Об этом необходимо помнить представителям водных знаков.

Да-да, даже спокойный и тихий с виду Рак способен метать молнии, когда видит, что вторая половинка любезничает с кем-то симпатичным. Что уж говорить о Скорпионе с его развитым чувством собственничества и Рыбах с их богатой фантазией.

Все три знака бурно выражают свою ревность.

Рак демонстративно дуется и молчит в ответ на недоуменные вопросы своего избранника. Скорпион окатывает провинившегося таким холодом, что можно в ледяную статую превратиться. Ну а Рыбки устраивают истерики, разборы полетов, настоящие допросы.

Они не понимают, что своим поведением лишь убеждают партнера: этот патологически ревнивый знак ему вовсе не пара. Речь, конечно же, идет о беспочвенной ревности, но даже если водным знакам удалось поймать избранника на реальной измене, рубить сплеча также не стоит.