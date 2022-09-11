Вот как злодей из «Ворошиловского стрелка» пожертвовал собой ради Высоцкого

Дебют в кино у Александра Пороховщикова случился еще в 1966 году. За 46-летнюю карьеру он сыграл десятки разноплановых ролей. В 90-х актера все чаще начали приглашать на роли бандитов и глав преступных организаций. Злодеи особенно ему удавались: зрители могут помнить это и по фильму 1999 года «Ворошиловский стрелок», где Александр сыграл полковника милиции.

Актер ценил и работу в театре. Он выходил на сцену Театра Сатиры, после чего перешел в Театр на Таганке. Там ему посчастливилось поработать с Валерием Золотухиным и Владимиром Высоцким. Но в спектаклях Александр был задействован нечасто: за 10 лет он сыграл всего в трех постановках.

Ролей могло быть и больше. Однажды режиссер Юрий Любимов предложил Пороховщикову заменить Высоцкого в популярной постановке «Жизнь Галилея». Владимир как раз снова прогулял работу, увлекшись горячительными напитками. Александр хоть и мечтал об этом спектакле, но подставлять коллегу не стал, поэтому от предложения отказался.

Правда, в Сети «подвиг» актера не оценили, отметив, что замены в театре — обычное явление. Особенно учитывая, что и у Высоцкого была неуважительная причина для пропуска, чтобы Пороховщиков пошел ему навстречу.