Вот как женщины-Девы удерживают рядом мужчину: очень грязный прием

В романтических отношениях главное - искренность и доверие друг к другу. Если партнеры начинают хитрить, прибегать к грязным приемам, чтобы удержать любимого человека рядом, от былой гармонии не остается и следа. Рано или поздно тот, на кого оказывают давление, поймет, что стал жертвой манипуляции, и это открытие его нисколько не обрадует. Несмотря ни на что, люди продолжают использовать нечестные приемчики в отношениях, и во многих случаях им удается удерживать избранника при себе долгие годы. Астрологи рассказали, какой тактики придерживаются в любви представительницы земного знака Девы - мужчинам стоит взять это на заметку.

Дева

Строгая и властная - так можно в двух словах охарактеризовать женщину, рожденную под созвездием Девы. Она привыкла контролировать все сферы своей жизни, в том числе романтическую. Поэтому избраннику Девы необходимо приготовиться к тому, что придется играть по ее правилам.

Представительнице земного знака нравится испытывать своего мужчину на прочность.

Чтобы понять, насколько крепко партнер к ней привязан, Дева прибегает к широко распространенной манипуляции под названием “эмоциональные качели”.

Парню, решившему связать свою судьбу с женщиной-Девой, предстоит то погружаться в жаркую пучину страсти, то страдать от невыносимого холода.

Сперва, как водится, уроженка знака искупает несчастного в нежности и внимании, покажет, как он ей дорог.

Как только мужчина привяжется покрепче, Дева переходит к следующему этапу своего коварного плана. Она внезапно напускает на себя максимально недоступный вид, а при встрече окидывает ничего не понимающего поклонника ледяным взором.

Как тут не растеряться? Мужчина не понимает, почему Дева вдруг сменила милость на гнев, его эго задето и требует ответа на вопрос: что произошло? Неужели он сделал что-то не так? Вот поклонник и бежит за уроженкой знака, чтобы выяснить, какая муха ее укусила.

А Дева рада-радешенька такому вниманию.

В глубине души она ликует, ведь мужчина только что наглядно продемонстрировал, что неравнодушен к ней. Еще немного построив из себя недоступную красотку, Дева снова одаривает поклонника лаской.

А дальше этот замкнутый круг, состоящий из чередования кнута и пряника, повторяется снова и снова. Таким образом привязанность мужчины становится все крепче, что, собственно, и требовалось Деве. Вот только доставляют ли радость отношения, построенные на таком грязном приеме - большой вопрос.