Вот как земные знаки управляют финансами, другим стихиям этот способ не подойдет

Каждый человек распоряжается деньгами по своему собственному усмотрению. Одни едва ли не сразу бегут тратить честно заработанное налево и направо, вторые старательно откладывают каждую копеечку про запас, третьи и вовсе убеждены, что самый рациональный способ обращения с финансами - вложить их в перспективный проект и получать дивиденды. По мнению астрологов, на манеру управления доходами во многом влияет знак зодиака. Рассказываем, ставку на какой способ обогащения делают представители земной стихии.

Экономия

В зодиакальном круге стихия земли представлена тремя знаками - Телец, Дева и Козерог. За их представителями в гороскопе закрепилась репутация людей консервативных, сдержанных, крайне неохотно воспринимающих все новое или не соответствующее их представлениям о мире.

А мировоззрение у уроженцев земной стихии действительно особенное.

Телец, Козерог и Дева обладают своим уникальным взглядом на вещи, в том числе на деньги и на то, как ими распоряжаться. Их способ обогащения вряд ли найдет сторонников среди других знаков.

По мнению героев статьи, лучший способ разбогатеть - это экономия. Представители земных знаков крайне неохотно расстаются с деньгами и другим не советуют - мол, стоит только начать их тратить, и не заметишь, как от состояния ничего не останется.

Потому Дева, Телец и Козерог держат свои кошельки на замке, а все накопленные средства - на специальном счете в банке. Желательно на таком, чтобы снять свои кровные при всем желании получилось бы не сразу. В результате, даже если у этих трех знаков возникает соблазн все потратить, они не могут ему поддаться.

Уроженцы этих знаков - настоящие мастера экономии.

Они строго записывают каждую полученную копеечку и фиксируют свои расходы, чтобы иметь представление, сколько денег утекает каждый месяц. Козероги, Тельцы и Девы тщательно анализируют полученные данные и делают выводы.

Ежемесячно они делают сметы по своим доходам, с чеками, выписками из банка и прочими подробностями.

С их помощью представители земной стихии точно знают, когда и сколько средств утекло на ту или иную покупку. Если они решат, что было потрачено слишком много, затянут пояса.

При этом Тельцу, Деве и Козерогу не стоит бояться безденежья - звезды говорят, что эти знаки неплохо зарабатывают и вполне могут позволить себе некоторые “излишества”. Однако они не хотят лезть в копилку без крайних на то причин, предпочитая ограничивать себя в покупках.