Вот как земные знаки управляют финансами, другим стихиям этот способ не подойдет
У представителей этих знаков есть свой уникальный секрет успеха.
Каждый человек распоряжается деньгами по своему собственному усмотрению. Одни едва ли не сразу бегут тратить честно заработанное налево и направо, вторые старательно откладывают каждую копеечку про запас, третьи и вовсе убеждены, что самый рациональный способ обращения с финансами - вложить их в перспективный проект и получать дивиденды. По мнению астрологов, на манеру управления доходами во многом влияет знак зодиака. Рассказываем, ставку на какой способ обогащения делают представители земной стихии.
Экономия
В зодиакальном круге стихия земли представлена тремя знаками - Телец, Дева и Козерог. За их представителями в гороскопе закрепилась репутация людей консервативных, сдержанных, крайне неохотно воспринимающих все новое или не соответствующее их представлениям о мире.
А мировоззрение у уроженцев земной стихии действительно особенное.
Телец, Козерог и Дева обладают своим уникальным взглядом на вещи, в том числе на деньги и на то, как ими распоряжаться. Их способ обогащения вряд ли найдет сторонников среди других знаков.
По мнению героев статьи, лучший способ разбогатеть - это экономия. Представители земных знаков крайне неохотно расстаются с деньгами и другим не советуют - мол, стоит только начать их тратить, и не заметишь, как от состояния ничего не останется.
Потому Дева, Телец и Козерог держат свои кошельки на замке, а все накопленные средства - на специальном счете в банке. Желательно на таком, чтобы снять свои кровные при всем желании получилось бы не сразу. В результате, даже если у этих трех знаков возникает соблазн все потратить, они не могут ему поддаться.
Уроженцы этих знаков - настоящие мастера экономии.
Они строго записывают каждую полученную копеечку и фиксируют свои расходы, чтобы иметь представление, сколько денег утекает каждый месяц. Козероги, Тельцы и Девы тщательно анализируют полученные данные и делают выводы.
Ежемесячно они делают сметы по своим доходам, с чеками, выписками из банка и прочими подробностями.
С их помощью представители земной стихии точно знают, когда и сколько средств утекло на ту или иную покупку. Если они решат, что было потрачено слишком много, затянут пояса.
При этом Тельцу, Деве и Козерогу не стоит бояться безденежья - звезды говорят, что эти знаки неплохо зарабатывают и вполне могут позволить себе некоторые “излишества”. Однако они не хотят лезть в копилку без крайних на то причин, предпочитая ограничивать себя в покупках.