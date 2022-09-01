Вот как выглядят самые толстые сестры на планете (фото)

Слава пришла к Эми и Тэмми Слейтон в 2011 году, когда они завели собственный YouTube-канал. Молодые девушки — на тот момент сестрам было 24 и 23 года — просто показывали эпизоды из собственной жизни. Необычной и притягивающей внимание оказалась внешность Слейтон: Эми весила около 185 килограммов, а Тэмми — 275. В видеоблоге сестры выкладывали обзоры еды и давали мастер-классы по макияжу, пользуясь бесплатными образцами косметики из магазинов.

Несмотря на незамысловатые видео, их популярность росла, поэтому вскоре с Эми и Тэмми связались представители реалити-шоу на TLC. Вместе в 2020 году они запустили телепроект под названием «1000-фунтовые сестры». В эфире женщины раздумывали над операцией по уменьшению желудка, пытались сбросить вес при помощи диет и снова срывались.

Более успешной оказалась Эми. Она сделала бариатрическую операцию и сбросила около 45 кг. На это женщина решилась только из-за желания обрести семью: она уже давно встречалась с бойфрендом и хотела завести с ним ребенка. Ее мечта осуществилась — в 2020 году она стала мамой.

Прогресс Тэмми пока не так заметен. Ее вес теперь колеблется в пределах 300 кг, что вызывает у женщины большие проблемы со здоровьем. У нее наблюдаются проблемы с дыханием, которые только усилились после перенесенного коронавируса.