Вот как выглядят самые «старые» младенцы на планете: их заморозили 30 лет назад

Американская пара в 1992 году передала в дар Национальному центру донорства несколько своих эмбрионов. Супруги предполагали, что их возможные дети появятся на свет в ближайшее время в другой семье и будут жить счастливо со своими новыми родителями. Однако они не догадывались, что их используют лишь через 30 лет.

В начале этого года семейная пара Рэйчел и Филипа отправилась в Центр донорства. Они обратились к специалистам за помощью и пытались найти эмбрионы, от которых отказались другие потенциальные родители. Так им на глаза и попались пять эмбрионов, которые были разморожены. Как оказалось, трое из них остались жизнеспособны, а в итоге на свет родилось двое малышей.

Новорожденных счастливые родители назвали Лидией и Тимоти. Как отмечают специалисты, дети выглядят полностью здоровыми и повода для беспокойства у родителей нет. При этом двойняшки оказались самыми старыми в мире эмбрионами, которые появились на свет.