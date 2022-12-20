Вот как выглядят «близняшки-мутанты», от которых обомлел весь мир (фото)

Сестры Меган и Морган прославились на весь мир в возрасте четырех лет. Их мать Стефани решила показать в социальных сетях, как выглядят ее темнокожие дочки с гетерохромией, генетической мутацией, благодаря которой у одной из девочек один глаз ярко-голубой, а другой — карий. Неожиданное сочетание не оставило публику равнодушной, поэтому Меган и Морган мгновенно стали звездами.

Сегодня за социальными сетями сестер следит уже боле 800 тысяч человек. Поклонники не устают осыпать девочек комплиментами, отмечая красоту 10-летних моделей.

«Вы слишком идеальные», «Какие же вы красивые», — пишут пользователи Сети.

При этом Стефани отмечает, что ее дочери счастливы от такого внимания публики. Они рады оказываться перед объективами фотографов и с удовольствием участвуют в рекламных съемках и записях видео для блога. Как уверена гордая мать, ее наследницы в ближайшем будущем покорят подиумы и станут самыми известными моделями.