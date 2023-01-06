Вот как выглядит жена самого известного пластического хирурга России

Тимур Хайдаров по праву считается самым востребованным пластическим хирургом у звезд отечественного шоу-бизнеса. К нему обращались Любовь Успенская, Инстасамка, Гоар Аветисян и другие селебрити. Результат, что называется, налицо.

Хайдаров активно ведет соцсети, где делится с фолловерами семейными фото. Поклонники обращают внимание на его супругу Светлану Сильваши. Она не является представительницей шоу-бизнеса. У Сильваши есть свой салон красоты, а также она занимается пошивом одежды.

Многие замечают, что внешность Светланы подвергалась коррекции. Примечательно, что в этом замешан сам Хайдаров. Хирург признавался, что лично оперировал свою жену. С его слов, это не так уж и сложно, нужно просто отключить все эмоции.

Внешность Светланы достойна комплиментов. Она не признается, что делала пластические операции, а подобные вопросы подписчиков игнорирует. Однако снимки разных лет наглядно демонстрируют все метаморфозы.