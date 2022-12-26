Вот как выглядит внучка Смоктуновского, от которой отреклась собственная семья

Большой трагедией для Иннокентия Смоктуновского был тот факт, что дети не разделили его успеха в профессии. Несмотря на все старания артиста, карьера Филиппа и Марии ограничилась несколькими ролями. И если дочь Смоктуновского смогла переквалифицироваться сначала в балерину, а потом в музейного работника, то сын от невостребованности увлекся запрещенными веществами и разрушил свою жизнь.

Тем не менее Филипп успел побывать в браке и даже стать отцом. Внучка Иннокентия Смоктуновского Анастасия решила последовать по его стопам. Но никакой поддержки от родни девушка не увидела. Ее бабушка Суламифь Кушнир и вовсе отреклась от внучки. По словам женщины, Анастасию интересуют лишь богатые поклонники и дорогостоящие развлечения, потому она отказывается считать ее продолжательницей рода Смоктуновского.

В ток-шоу девушка удивлялась, почему родня со стороны отца не желает с ней общаться. Но, по слухам, родственники обиделись на нее за продажу информации о семье. Сама Анастасия считает такие предположения клеветой.

После выпуска из Школы-студии МХАТ она долгие годы не могла найти работу. Привлекательную блондинку не спешили брать в театры или доверять ей важные роли в кино. И до сих пор, несмотря на яркую внешность, 40-летняя Анастасия может рассчитывать лишь на незначительные эпизоды.