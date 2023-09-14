Вот как выглядит советский актер, от которого женщины теряли голову: маленький и хромой

Зиновий Гердт был одним из самых ярких и фактурных артистов СССР. За свою долгую карьеру актер снялся больше чем в 200 проектах. Зрители помнят и любят его благодаря фильмам «Семь нянек», «Город мастеров», «Золотой теленок», «Печки-лавочки» и «Хождение по мукам».

Знаменитость отличалась нестандартным лицом, завершали картину низкий рост и заметная хромота. Но, несмотря на свои особенности, Гердт пользовался огромным успехом среди женщин. Только официально артист был женат три раза, а число его романов и вовсе не перечесть.

Первой супругой стала Мария Новикова, подарившая на тот момент фронтовику единственного сына Всеволода. Вскоре на горизонте возникла архитектор Екатерина Семерджиева, но спустя восемь лет Зиновий Гердт ушел от жены к переводчице Татьяне Правдиной. Дочь супруги от предыдущего брака актер принял как родную.