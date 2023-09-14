Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вот как выглядит советский актер, от которого женщины теряли голову: маленький и хромой

Вот как выглядит советский актер, от которого женщины теряли голову: маленький и хромой

14 сентября 2023 17:00
Вот как выглядит советский актер, от которого женщины теряли голову: маленький и хромой

Внешность не главное.

Зиновий Гердт был одним из самых ярких и фактурных артистов СССР. За свою долгую карьеру актер снялся больше чем в 200 проектах. Зрители помнят и любят его благодаря фильмам «Семь нянек», «Город мастеров», «Золотой теленок», «Печки-лавочки» и «Хождение по мукам».

Знаменитость отличалась нестандартным лицом, завершали картину низкий рост и заметная хромота. Но, несмотря на свои особенности, Гердт пользовался огромным успехом среди женщин. Только официально артист был женат три раза, а число его романов и вовсе не перечесть.

Первой супругой стала Мария Новикова, подарившая на тот момент фронтовику единственного сына Всеволода. Вскоре на горизонте возникла архитектор Екатерина Семерджиева, но спустя восемь лет Зиновий Гердт ушел от жены к переводчице Татьяне Правдиной. Дочь супруги от предыдущего брака актер принял как родную.

Вот как выглядит советский актер, от которого женщины теряли голову: маленький и хромой
Фото: Кадры из фильма «Золотой телёнок» (1968), «Кубанские казаки» (1949)
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше