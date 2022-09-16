Вот как выглядит самый нелепый костюм участника «Евровидения» от России

Участники самого популярного песенного конкурса в мире — «Евровидения» — всегда стремились выделиться на сцене не только яркими и эпатажными выступлениями, но и запоминающимися костюмами. В результате яркие платья и наряды после завершения конкурса еще долго обсуждались зрителями.

Так, фанатам запомнилось «многоярусное» конкурсное платье российской певицы Манижи, которая вышла в финал «Евровидения» в 2021 году с песней Russian Woman. Идея наряда принадлежала самой певице и ее маме Наджибе Усмановой.

Как объясняли создатели платья, оно должно было выражать многообразие русских женщин, о которых идет речь в песне Манижи, а также их стремление освободиться от тяжелой доли, достающейся им в нашей стране.

Однако телезрителям костюм исполнительницы совсем не понравился. В результате Интернет заполонили критические комментарии: «Манижа как баба на самовар. Костюм ужасный». По мнению публики, наряд девушки стал одним из самых нелепых за всю историю конкурса.