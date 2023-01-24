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Вот как выглядит самый маленький мужчина на планете, чей рост удивляет всех

24 января 2023 06:45
Вот как выглядит самый маленький мужчина на планете, чей рост удивляет всех

Мужчина родился недоношенным и из-за этого так и не смог вырасти.
 

Афшин Гадерзаде несколько лет назад был признан самым низким человеком в мире. Рост выходца из Ирана составляет всего 64,7 см, однако внимание публики и мировой рекорд совершенно не радуют 22-летнего мужчину.

По словам Афшина, он не чувствует себя полноценным человеком. Он хотел бы не становиться героем шоу про необычных людей, а мечтает наслаждаться радостями, которые ему недоступны из-за физических особенностей.

Так, он был бы не против выучиться на врача и помогать людям. Получать зарплату, как и все остальные, иметь автомобиль и дом и не чувствовать ограничений, с которыми вынужден сталкиваться каждую минуту своей жизни.

«Есть так мало вещей в жизни, которые я могу сделать, а я хочу жить хорошей и полноценной жизнью», — признается Афшин.

При этом иранец старается не опускать руки. Он не скрывает, что много учится благодаря Интернету, хотя еще не так давно даже не мог написать свое имя ручкой и даже не ходил в школу.

Фото: Кадр YouTube «Guinness World Records», видео YouTube «Guinness World Records»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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