Вот как выглядит самое «развратное» платье Кейт Миддлтон: Меган бы опешила

Кейт Миддлтон известна не только своей благотворительной деятельностью, но и яркими нарядами. Поклонники по всему миру считают ее стиль эталонным, ведь она не только выглядит безупречно, но и соблюдает все правила королевской семьи, связанные с дресс-кодом. Однако иногда даже у супруги принца Уильяма случаются промахи.

Так, в 2014 году герцогиня вышла в свет в бирюзовом платье от своего любимого бренда Jenny Packham. Наряд был весьма изящным и подчеркивал красоту и стройность Кейт Миддлтон, однако поклонникам и прессе он показался чрезмерно откровенным. Дело в том, что у платья было две юбки и нижняя оказалась очень короткой. Поэтому, когда герцогиня приседала, ее бедра слишком сильно оголялись.

Тот выход возмутил британскую прессу. Многие с осуждением отнеслись к наряду герцогини, который посчитали неприемлемым для супруги будущего короля. Однако после свадьбы принца Гарри с Меган Маркл поклонники вновь вспомнили о скандальном наряде от Jenny Packham. По их мнению, Кейт Миддлтон все же оделась весьма скромно, ведь герцогиня Сассекская позволяет себе более смелые образы и явно не считает такой наряд чересчур откровенным.