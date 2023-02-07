Вот как выглядит самое бесстыжее платье «Золотого глобуса» (фото)

Гвинет Пэлтроу известна десятками своих ярких ролей. В ее копилке «Семь», «Железный человек» и, например, экранизация романа Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли». При этом внимание публики звезда Голливуда привлекает далеко не всегда своими карьерными достижениями.

Так, на ковровую дорожку одного из недавних «Золотых глобусов» артистка решила примерить весьма откровенный наряд. Она выбрала полупрозрачное платье от Fendi. При этом пикантности добавлял тот факт, что зрители могли видеть не только все изгибы ее фигуры, но и бедра, которые были прикрыты лишь легким шифоном. И под ним, как уверены поклонники, не было нижнего белья.

Светские фотографы не оставили без внимания смелое платье артистки. Пэлтроу стала звездой вечера, а фанаты еще долгое время обсуждали скандальный выход. Пользователи Сети уверены, что наряд артистки можно смело считать одним из самых скандальных, ведь до сих пор еще никто из знаменитостей не позволял себе такого «голого» платья.