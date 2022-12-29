Вот как выглядит самая старая стюардесса в мире: вы не угадаете, сколько ей лет

Во всем мире к работе стюардесс есть определенные требования. Касаются они как внешнего вида — макияжа, прически и даже роста, так и навыков и возраста. Но в некоторых случаях нормами пренебрегают. Одним из таких исключений стала 86-летняя Бетт Нэш из Бостона.

В свой первый полет в качестве стюардессы женщина отправилась в 1957 году в компании Eastern Airlines. Она отдала авиации 65 лет и до сих пор не готова отказываться от работы. Сейчас Бетт трудится в American Airlines на внутренних рейсах. Чаще всего 86-летнюю стюардессу можно увидеть во время перелета Нью-Йорк — Бостон — Вашингтон. Таким образом, уже вечером после рабочего дня Нэш успевает вернуться домой, где она присматривает за сыном-инвалидом.

Учитывая ее возраст, Бетт уже включили в «Книгу рекордов Гиннесса». Она признана старейшей стюардессой в мире. Для своих лет Нэш сохранила бодрость и легко выдерживает напряженный график. А пассажиры на борту даже фотографируются с ней и берут автографы у стюардессы, ставшей звездой.