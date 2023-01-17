Вот как выглядит платье, из-за которого россиянку затравили на конкурсе красоты

Конкурс «Мисс Вселенная» закончился несколько дней назад. В первенстве участвовали представительницы многих стран, в том числе и России, однако Анна Линникова не смогла оказаться даже в топ-16.

Одной из причин провала эксперты признают платье, которое не оценили члены жюри и публика. Дело в том, что другие конкурентки старались удивить присутствующих эффектными и красочными костюмами. Например, представительница Сальвадора появилась на подиуме в образе Биткоина, напомнив всем, что именно эта страна первой официально признала криптовалюты законным платежным средством.

Россиянка же предстала перед публикой в элегантном «простом» алом платье, которое назвала нарядом императрицы. Образ подчеркивал все достоинства фигуры Анны, но терялся среди других конкуренток. Некоторые даже увидели политический подтекст в наряде, из-за чего шансы на победу девушки стали еще меньше.

В итоге Анна выбыла при отборе лучших 16 финалисток. Отметим, что Россия участвует в конкурсе с 1994 года, но первое место заняла лишь однажды — в 2002 году Оксана Федорова была удостоена титула «Мисс Вселенная».